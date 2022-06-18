Захарова назвала частью политического шоу совместный визит Шольца, Драги и Макрона в Киев

Аргументы Недели → Политика 13+

18 июня 2022, 22:31 Источник: ТАСС

Макрон, Драги и Шольц во время визита в Киев. Фото: Ansa/Press Office Chigi'S Palace/globallook.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что совместный визит в Украину лидеров Германии, Италии и Франции был элементом пиара, частью политического шоу. Об этом она заявила в субботу в эфире радио «Комсомольская правда».

«Это все сделано на камеры, это часть шоу, это часть внутриполитической повестки или там еще какой-то повестки для того, чтобы изобразить некое действо», - сказала Захарова.

По ее мнению, сейчас существует масса возможностей обсудить и решить важные политические вопросы «точечно», используя каналы защищенной связи или спецпредставителей.

«Почему нужно было объединяться, садиться в какие-то разукрашенные занавески, <…> вагоны, куда-то ехать? <…> Все можно было бы решить совершенно на другом уровне», - заявила она.

Визит канцлера ФРГ Олафа Шольца, премьер-министра Италии Марио Драги и президента Франции Эмманюэля Макрона в Киев состоялся в минувший четверг.