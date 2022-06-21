Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что Байден и Зеленский общаются «на рутинной и регулярной основе»

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21 июня 2022, 21:54 Источник: РИА Новости

Президент США Джо Байден. Фото: White House/globallook.com

Президент США Джо Байден регулярно разговаривает с президентом Украины Владимиром Зеленским — их общение носит «рутинный и регулярный» характер. Об этом сообщил на брифинге в Белом доме во вторник координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби.

Журналисты спросили его, верно ли что Байден созванивается с Зеленским 3-4 раза в неделю, о чем упоминал сам американский президент. В то же время официально о контактах на высшем уровне сообщается гораздо реже.

«Он разговаривает с господином Зеленским на рутинной и регулярной основе», - заявил Кирби.

Он также добавил, что с похожей интенсивностью идет общение между оборонными и внешнеполитическими ведомствами Украины и США. При этом он не смог предоставить статистику звонков, объяснив это тем, что совсем недавно перешел на работу в Белый дом из Пентагона.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что не планирует посещать Украину в ходе предстоящих в ближайшее время международных визитов.