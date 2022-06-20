Джо Байден заявил, что не планирует посещать Украину в ходе поездок по странам на будущей неделе

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20 июня 2022, 19:17 Источник: РИА Новости

Джо Байден с супругой, фото: Michael Reynolds - Pool via CNP, globallookpress.com

Президент США Джозеф Байден на планирует посетить Украину в ближайшее время. У главы американского Белого дома запланированы поездки по странам Европы и Ближнего Востока на следующей неделе.

Байден собирается встретиться с коллегами по G7 в ФРГ и принять участие в саммите НАТО в Испании. После Европы у него запланировано ближневосточное турне с посещением Израиля, палестинских территорий Западного берега реки Иордан и Саудовской Аравии.

На вопрос журналистов о визите на Украину Байден ответил: "Не в эту поездку. Вряд ли".

Байден уже неоднократно загадочно отвечал, когда он поедет в Киев и встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

А вот его супруга Джилл Байден побывала на западной Украине и провела короткую встречу с первой леди Украины Еленой Зеленской.