Посол РФ в Лондоне Келин рассказал о «высокомерной» ноте Великобритании по поводу приговоренных в ДНР к смертной казни британцев

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21 июня 2022, 18:41 Источник: ТАСС

Посол России в Лондоне Андрей Келин. Фото: MFA Russia/globallook.com

После вынесения в ДНР смертного приговора британцам, которые принимали участие в боевых действиях в составе вооруженных сил Украины, Великобритания обратилась к России с нотой, выдержанной в высокомерных тонах. Об этом рассказал в эфире телеканала «Россия 24» посол РФ в Лондоне Андрей Келин.

«Было обращение британцев к нам, они направили ноту, но составленную исключительно в высокомерных и поучительных выражениях. Она не вызывает желания взаимодействовать в этих вопросах», - заявил дипломат.

По его словам, вместо призыва к диалогу в документе содержалось требование «соблюдать их [осужденных] права». К тому же, считает посол, Британия должна обращаться по данному вопросу не к России, а к ДНР, в чьей юрисдикции находятся сейчас осужденные британские подданные Шон Пинннер и Эйден Аслин.

Граждане Великобритании Пиннер и Аслин были приговорены судом ДНР к смертной казни 9 июня.