Посол РФ в Лондоне Келин рассказал о «высокомерной» ноте Великобритании по поводу приговоренных в ДНР к смертной казни британцев

После вынесения в ДНР смертного приговора британцам, которые принимали участие в боевых действиях в составе вооруженных сил Украины, Великобритания обратилась к России с нотой, выдержанной в высокомерных тонах. Об этом рассказал в эфире телеканала «Россия 24» посол РФ в Лондоне Андрей Келин.
«Было обращение британцев к нам, они направили ноту, но составленную исключительно в высокомерных и поучительных выражениях. Она не вызывает желания взаимодействовать в этих вопросах», - заявил дипломат.
По его словам, вместо призыва к диалогу в документе содержалось требование «соблюдать их [осужденных] права». К тому же, считает посол, Британия должна обращаться по данному вопросу не к России, а к ДНР, в чьей юрисдикции находятся сейчас осужденные британские подданные Шон Пинннер и Эйден Аслин.
Граждане Великобритании Пиннер и Аслин были приговорены судом ДНР к смертной казни 9 июня.