Лукашенко заявил, что не против возвращения в Белоруссию уехавших за границу оппозиционеров

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21 июня 2022, 16:43 Источник: ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/globallook.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения Витебской области во вторник заявил, что не против возвращения в страну покинувших ее оппозиционеров. Добавив при этом, что на родине им придется ответить за сделанное.

Выступая перед работниками агрокомбината «Юбилейный», Лукашенко сообщил, что 95% уехавших из Белоруссии оппозиционеров «открыто пишут», что хотят вернуться - «вот если бы Александр Григорьевич простил».

«Я не против: кто в тюрьму, кто куда, кто что заслужил. Надо возвращаться. Вы там не приживетесь», - заявил Лукашенко. Его слова приводит пресс-служба.

Ранее сообщалось, что Лукашенко предложил создать вооруженное народное ополчение для борьбы с оппозицией.