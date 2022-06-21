Лукашенко заявил, что не против возвращения в Белоруссию уехавших за границу оппозиционеров

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения Витебской области во вторник заявил, что не против возвращения в страну покинувших ее оппозиционеров. Добавив при этом, что на родине им придется ответить за сделанное.
Выступая перед работниками агрокомбината «Юбилейный», Лукашенко сообщил, что 95% уехавших из Белоруссии оппозиционеров «открыто пишут», что хотят вернуться - «вот если бы Александр Григорьевич простил».
«Я не против: кто в тюрьму, кто куда, кто что заслужил. Надо возвращаться. Вы там не приживетесь», - заявил Лукашенко. Его слова приводит пресс-служба.
Ранее сообщалось, что Лукашенко предложил создать вооруженное народное ополчение для борьбы с оппозицией.