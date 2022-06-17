В Минске завершился суд над Марией Успенской. Вдова Андрея Зельцера, который расстрелял из ружья сотрудника КГБ, отправлена на принудительное лечение в психиатрическую больницу. Спецслужбы пытались арестовать молодого человека, которого считали причастным к террористической деятельности.
Дело Зельцера вызвало серьёзные волнения в белорусском обществе. Спецслужбы вынуждены реагировать на резкие заявления и комментарии населения в социальных сетях по поводу невиновности Андрея и Марии. Тем временем в Гродно продолжается судебный процесс, обвиняемыми по которому проходит группа лиц. Они поджигали дома и автомобили правоохранителей. Сторона обвинения может запросить для них смертную казнь.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко полагает, что для борьбы с оппозицией необходимо создать народное ополчение. При каждом селе должна быть группа людей, которая при необходимости может быть вооружена автоматами, заявил глава республики.
Министр культуры Павел Латушко считает, что такая идея несёт определённую опасность. Большая часть населения проживает в городах. Именно в крупных городах проходили протесты. Получив в руки оружие, люди могут им воспользоваться по своему усмотрению, в том числе против власти. Протестные настроения имеют и сельские жители.
Аргументы Недели → Самое читаемое
Астахов: визит Макрона, Шольца и Драги в Киев по сути стал поддержкой самоубийственного курса Зеленского
- #ЗАУГЛОМ Разведка США о разделе Украины на 12 зон
- 15:09 Лукашенко предлагает создать вооружённое народное ополчение для борьбы с оппозицией
- 14:05 НМ ЛНР: отдельные отряды военных Украины, окруженные в промзоне завода «Азот» в Северодонецке, начали сдаваться в плен
- 12:14 Минобороны РФ: на фоне провалов киевского режима поток иностранных наемников на Украину разворачивается в обратную сторону
- 12:00 Армия России уничтожила ракетами в Харьковской области штаб подразделения «Азова»
- Telegram | (Подписаться) Источник заявил, что Евросоюз пока официально не готовит седьмой пакет антироссийских санкций