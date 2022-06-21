Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Яндекс Дзен

Яндекс Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели В мире 13+

Bloomberg: Швейцария впервые после начала спецоперации импортировала золото из России

, 14:46

Bloomberg: Швейцария впервые после начала спецоперации импортировала золото из России
Слитки золота, Vitaly Ivanov / globallookpress.com

Швейцария впервые с момента начала спецоперации на Украине импортировала золото из России. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По данным Швейцарского федерального таможенного управления, в мае из России в Швейцарию отправили более 3 тонн золота. Это первая поставка между странами с 24 февраля.

С апреля страна также закупает в России небольшое количество другого ценного металла - палладия.

Лондонская ассоциация рынка слитков исключила российских производителей из своего аккредитованного списка. В результате этого решения многие переработчики отказались сотрудничать с российским ценным металлом.

Санкции были введены и на импорт других российских ресурсов. Ранее сообщалось о попытке Европы решить «газовый вопрос» путем замены российских поставок на азербайджанские и туркменские.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram