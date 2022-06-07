Европа пытается заместить российский газ азербайджанским и туркменским

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7 июня 2022, 16:09

Главы МИД Азербайджана, Турции и Туркменистана встретились в Анкаре. На встрече обсуждался «газовый вопрос», а именно – увеличение поставок азербайджанского «голубого топлива» в Европу. Чтобы компенсировать отказ от сотрудничества с РФ, европейским странам нужно дополнительно 3 млрд м3 газа в год. Для удовлетворения этой потребности был заключён трёхсторонний контракт, в котором Турции отводится роль энергетического хаба.



Отказавшиеся покупать российский газ страны Евросоюза сразу столкнулись с энергетическими и экономическими трудностями. Поставляемых сейчас из Азербайджана объёмов явно недостаточно для обеспечения потребностей Евросоюза, поэтому поставки было решено увеличить. Азербайджанский лидер сообщил, что в текущем году добыча уже выросла на 2 млрд м3, мощности планируется наращивать в дальнейшем. Недостающие 3 млрд кубометров будут поставляться из Туркменистана.



Российские эксперты озадачены поведением Баку в свете февральской декларации о союзническом взаимодействии РФ и Азербайджана. Согласно этому документу, стороны обязуются не вредить друг другу экономически, а новый контракт как раз создаёт угрозу экономическому благополучию России. Удивляет также участие Туркменистана, добыча газа в котором ранее критиковалась Европой за несоответствие экологическим нормам. Возможно, позицию своей страны объяснит туркменский лидер, визит которого в Москву запланирован на этой неделе.



