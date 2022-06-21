Минобороны РФ: группировка армии Украины в районе Лисичанска отрезана от снабжения и находится под огневым контролем войск России

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21 июня 2022, 14:16

Украинские военные, Sandro Maddalena / globallookpress.com

Группировка Вооруженных сил Украины в районе расположенного в Донбассе города Лисичанска отрезана от снабжения и находится под огневым контролем армии России. Об этом, как передает ТАСС, проинформировало министерство обороны РФ.

«Группировка ВСУ в районе Лисичанска отрезана от снабжения и находится под огневым контролем российских Вооруженных сил», — процитировано заявление ведомства в публикации, появившейся в Telegram-канале агентства.

Как сообщалось ранее сегодня, в МО отметили, что батальоны украинской территориальной обороны, прибывающие из западных регионов страны для усиления, отказываются идти на передовую.