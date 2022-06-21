Минобороны России: резервы для восполнения потерь военных Украины исчерпаны

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21 июня 2022, 14:03

Украинский военный, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Резервы для восполнения потерь военных Украины исчерпаны. На это, как передает РИА Новости, указало министерство обороны Российской Федерации.

«Минобороны России заявило, что резервы для восполнения потерь украинских военных исчерпаны, батальоны территориальной обороны, прибывающие из западных регионов для усиления, отказываются идти на передовую», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Как сообщалось ранее во вторник, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков допустил возможность того, что американских наемников Александра Дрюке и Энди Хюйна, попавших в плен на Украине, могут приговорить к смертной казни в ДНР.