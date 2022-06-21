Минобороны РФ: российская армия отбила атаку на остров Змеиный

Российские вооруженные силы отбили атаку вооруженных сил Украины на остров Змеиный. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
При отражении атаки на остров в Черном море были сбиты 14 украинских беспилотников, добавили в МО.
В воздушном налёте со стороны Украины были задействованы более 15 беспилотников в ударном и разведывательном исполнении под прикрытием С-300, наведение вели два "Байрактара ТБ-2".
В небе был также замечен стратегический разведывательный беспилотник ВВС США "Глобал Хок" RQ-4.
Остров не первый раз был атакован ВСУ. Ранее сообщалось о попытке ракетного удара по Змеиному, который также был перехвачен российскими вооруженными силами.
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