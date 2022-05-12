Российские силы ПВО в течение дня перехватили три баллистические ракеты «Точка-У» над островом Змеиный

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12 мая 2022, 21:15

остров Змеиный, фото с сайта Векипедия

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) в течение четверга перехватили один беспилотник и три баллистические ракеты "Точка-У" Вооруженных сил Украины над островом Змеиный.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил об этом на вечернем брифинге 12 мая.

По данным генерала, в воздухе над островом Змеиный за сегодняшний день российскими ПВО сбит в воздухе один беспилотный летательный аппарат и перехвачены три украинские ракеты "Точка-У".

Еще ВКС России поразили четыре украинских пункта управления, четыре склада боеприпасов, 38 районов сосредоточения живой силы и военной техники. Уничтожены более 170 националистов. Силы артиллерии ВС РФ уничтожили пусковую установку ЗРК С-300.

Напомним, в ночь на среду средства ПВО Вооружённых сил РФ уничтожили один БПЛА в районе острова Змеиный.