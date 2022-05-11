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11 мая 2022, 13:27

остров Змеиный, фото с сайта Векипедия

Средства ПВО Вооружённых сил РФ в ночь на среду уничтожили девять украинских беспилотников, в том числе один БПЛА в районе острова Змеиный. Информацию об уничтожении украинских беспилотников 11 мая сообщило Минобороны России.

Ведомство ранее рассказало, что киевские власти планировали захватить стратегический важный остров в Черном море перед 9 мая, Днем Победы. Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков 9 мая сообщал, что Вооруженные силы России с субботы, 7 мая, отбили несколько попыток киевских властей захватить остров Змеиный.

За период отражения атак в районе Змеиного ПВО было сбито в воздухе три Су-24 и один Су-27, три вертолета Ми-8 с десантом на борту, один вертолет Ми-24.

Приказ об атаке острова Змеиный Владимир Зеленский отдал по совету британских консультантов, несмотря на возражения руководства ВСУ.