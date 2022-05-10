Источник в силовых структурах РФ: приказ атаковать остров Змеиный Зеленский отдал по совету британских советников

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10 мая 2022, 21:34 Источник: ТАСС

президент Украины Владимир Зеленский, The Presidential Office of Ukrai/globallook.com

Источник в российских силовых структурах сообщил, что приказ об атаке на остров Змеиный глава Украины Владимир Зеленский отдал по совету британских консультантов, несмотря на возражения руководства ВСУ.

Источник отметил, что Владимир Зеленский отдал приказ лично. Более того, сообщается, что президент Украины требовал к 9 мая добиться "медийного результата". Известно, что главком ВСУ Валерий Залужный и Генштаб выступили против этой операции.

По утверждению источника, финалом данной акции должно быть совместное заявление Владимира Зеленского и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о "победе". Вчера, однако, выступил только британский премьер, который не упомянул о провалившихся попытках штурма Змеиного.

Ранее сегодня в Министерстве обороны Российской Федерации сообщили, что при попытке захвата острова Змеиный погибли более пятидесяти украинских боевиков и элитных военнослужащих.