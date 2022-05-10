Минобороны: при попытке захвата острова Змеиный погибли более пятидесяти украинских военных

В Министерстве обороны Российской Федерации сообщили вечером во вторник, 10 мая, что при попытке захвата острова Змеиный погибли более пятидесяти украинских боевиков и элитных военнослужащих.
Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что войска Украины в ходе попытки захвата острова Змеиный потеряли четырнадцать самолетов и вертолетов, а также тридцать беспилотных летательных аппаратов.
Кроме того, украинская сторона лишилась трех катеров, трех бомбардировщиков Су-24 и одного истребителя Су-27.