Зеленский признал, что половина экономики Украины не работает, и Киеву сейчас нужна финансовая помощь

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20 июня 2022, 19:39

В. Зеленский, фото из соцсетей

Половина экономики Украины не работает в настоящее время, Киеву необходима финансовая помощь. Об этом в понедельник заявил украинский президент Владимир Зеленский. Его видеообращение публикует Global Policy Forum.

Зеленский говорит: "До половины украинской экономики, экономической системы Украины не работает сейчас. Представьте, когда бы экономика половины Италии была полностью заблокирована и все ваши порты". Он подчеркнул, что ни одна страна не выстоит в такой ситуации без финансовой помощи.

"Когда мы говорим, что Украине надо около пяти миллиардов долларов ежемесячно, чтобы покрыть дефицит бюджета – это не просто цифра", - сказал украинский президент.

Президент США Джо Байден в ближайшее время в Киев на встречу с Зеленским не собирается.