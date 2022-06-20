РИА Новости: американские спутники вели съёмку вышек «Черноморнефтегаза» за неделю до атаки украинских военных

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20 июня 2022, 18:22

фото: ESA, globallookpress.com

Американские спутники вели съёмку вышек предприятия "Черноморнефтегаз" в Чёрном море за неделю до удара Вооруженных сил Украины. Аппараты снимали из космоса район буровых платформ 11, 13 14 июня, - сообщает РИА Новости в понедельник.

Ранее Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил о том, что украинская армия нанесла удар по буровым платформам предприятия "Черноморнефтегаз".

По сведениям Аксенова, пятеро рабочих эвакуированы, трое из них ранены. Всего на вышках находились 109 человек.

Работы на пострадавших от удара платформах "Черноморнефтегаза" приостановлены.

Депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что нападение на вышки "Черноморнефтегаза" развязала России руки, в ближайшее время будут нанесены ответные удары по центрам принятия решений.