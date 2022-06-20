Прокуратура Мюнхена сообщила о первой в Германии конфискации недвижимости россиян из-за санкций

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20 июня 2022, 15:30

Парламент Германии, Victor Lisitsyn / globallookpress.com

Федеральная прокуратура Мюнхена проинформировала о конфискации трех квартир у двоих граждан РФ из-за санкций против Москвы, что стало первым случаем конфискации недвижимости россиян в Германии с начала спецоперации на Украине.

Банковский счет, на который поступала ежемесячная квартплата, был также заморожен. По данным Oldenburger Onlinezeitung, имущество принадлежало депутату Госдумы РФ из санкционного списка и его супруге.

Ранее Евросоюз обнародовал санкционный список, в который попали 18 юридических лиц и 65 физических, включая Дмитрия Пескова и Татьяну Навку.