При стрельбе на празднике в центре Вашингтона погиб ребенок

Во время уличного праздника в центре Вашингтона была открыта стрельба. Согласно последней информации властей столицы США, в результате случившегося погиб подросток, а еще три человека получили ранения.
В торжествах в Вашингтоне принимали участие несколько сотен человек. Мероприятия были прерваны после серии потасовок между собравшимися, один из которых открыл стрельбу. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер заявила, что в результате происшествия погиб пятнадцатилетний ребенок.
Ранения получили три взрослых человека, среди которых один сотрудник правоохранительных органов.