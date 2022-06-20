При стрельбе на празднике в центре Вашингтона погиб ребенок

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20 июня 2022, 08:37 Источник: РИА "Новости"

полиция, https://unsplash.com/photos/WFSa-zfzSxc

Во время уличного праздника в центре Вашингтона была открыта стрельба. Согласно последней информации властей столицы США, в результате случившегося погиб подросток, а еще три человека получили ранения.

В торжествах в Вашингтоне принимали участие несколько сотен человек. Мероприятия были прерваны после серии потасовок между собравшимися, один из которых открыл стрельбу. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер заявила, что в результате происшествия погиб пятнадцатилетний ребенок.

Ранения получили три взрослых человека, среди которых один сотрудник правоохранительных органов.