«Почему дети приходят в школу с оружием?»

Аргументы Недели → Мнение 13+

14 июня 2022, 12:53 Анастасия Арбузова

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Стрельба в техасской школе 24 мая стала самой кровопролитной за последние десять лет. Восемнадцатилетний местный житель проник в здание начальной школы и застрелил 19 учеников и двух учителей, запершись с ними в классной комнате. Злоумышленника ликвидировали сотрудники полиции, детали преступления уточняются. Также известно, что накануне он поссорился со своей бабушкой, застрелил её и скрылся.

Кажется, каждому человеку в мире уже известно насколько остро в мире стоит проблема скулшутинга. Только в России за последние пару лет известно, как минимум, четыре масштабных инцидента. Такая статистика приводит к неутешительным прогнозам.

Так как стрельба в Техасе - не первый подобный случай в истории, разберём данную тему детальней, попробуем выяснить причины нападений и психологию стрелявших для того, чтобы в будущем можно было предотвратить теракты.

Говоря о теме скулшутинга, стоит начинать со спланированного массового убийства Эрика Харриса и Дилана Клиборда, учеников старших классов школы «Колумбайн», совершённого 20 апреля 1999 года, потому что этот случай до сих пор психологи используют как наглядное пособие по тому, к чему может привести невнимательность общественности к подросткам с ментальными проблемами.

Нападавшие убили 13 человек, после чего застрелились сами. На первый взгляд мальчики ничем не выделялись из общей массы, но, если взглянуть на их увлечения, можно было бы заподозрить что-то нездоровое. Например, Эрик вёл интернет-блог, содержащий насмешки над родителями и школой, а также инструкции по изготовлению взрывчатых веществ и прямые угрозы нанесения вреда жизни и здоровью конкретным людям. В целом сайт был заполнен записками о ненависти к обществу и обещаниями расправиться со всеми, кто раздражал Эрика. Со временем поведение мальчиков приобретало всё более асоциальный характер: грабежи, употребление алкоголя и наркотиков. Впоследствии они проходили лечение в группе наркозависимых подростков, Эрик также проходил терапию у психиатра, где рассказывал о своём чувстве злости на весь мир и суицидальные мысли, в связи с чем ему были назначены антидепрессант «Золофт» и, схожий по действию, препарат «Лювокс». Некоторые психологи связывают ухудшение состояния подростка именно с препаратами, так как их побочными действиями, в том числе, являются повышенная агрессивность, отсутствие чувства вины и маниакальные состояния. Но эта теория достаточна шаткая, так как «Золофт» является довольно популярным препаратом, который часто назначаются при депрессии, но лишь исключительные пациенты совершают насильственные действия. Могу предположить, что Эрику был поставлен неверный диагноз, поэтому препараты не давали никакого эффекта.

За несколько месяцев до спланированного нападения Харрис и Клиболд незаконно приобрели оружие и изготовили 99 взрывчатых устройств по инструкциям, взятым из открытых источников.

Официальной причиной массового убийства в школе «Колумбайн» принято считать школьную травлю со стороны одноклассников, о которой в нескольких интервью упоминали матери стрелявших и выжившие, и жестокие видеоигры. На самом деле, у ребят были друзья, определённая компания единомышленников в классе, на которую никто особо не обращал внимание. Да, они подвергались буллингу, потому что были определены в касту «батанов», но, судя по дневникам, они не предавали этому большого значения, ведь они давали отпор и сами были теми, кто унижает слабых.

Эрик был катализатором всего произошедшего, так как именно он мечтал об истреблении всех, кто его раздражает. Он писал о том, как ненавидит весь мир и желает окружающим смерти. Мальчик явно имел маниакальные наклонности, так как желал насилия ради насилия. Своей целью он видел уничтожение цивилизации и возвращение к первобытным законам. В целом многое из его дневника рифмуется с идеями Ницше.

Дилан же имел вспыльчивый характер и затяжную депрессию, в связи с чем легко поддавался безумным идеям друга. На самом деле он никого не убил во время теракта и был против жертв. В своих дневниках он писал о том, что всё, о чём он мечтает – это быть счастливым и любимым.

Именно дневники открывают истинные причины массового убийства, о которых не принято говорить в СМИ, возможно, потому что близкие Эрику Харрису люди не смогли вовремя ликвидировать монстра, живущего в их ребёнке, хотя ответ всегда был так близко.

Такая частная периодика стрельбы в учебных заведениях по всему миру вызывает всё больше вопросов: от того, почему во многих местах так просто достать оружие до того, почему так плохо налажена охранная система, но первый и главных из них – почему моральному состоянию детей не уделяют должного внимания? Нам бы хотелось привлечь внимание общественности к проблеме скулшутинга, чтобы подобные трагедии предотвращались намного чаще, а всем подросткам, страдающих ментальными расстройствами, была оказана помощь.

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