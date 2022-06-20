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ТАСС: сдававшиеся ЛНР боевики украинского «Айдара» начали давать показания против сослуживцев, блокирующих «Азот» в Северодонецке

, 08:09 Источник: Telegram-канал ТАСС

ТАСС: сдававшиеся ЛНР боевики украинского «Айдара» начали давать показания против сослуживцев, блокирующих «Азот» в Северодонецке
Украинские военные, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Боевики украинского националистического формирования «Айдар» (запрещено в России), сдавшиеся ЛНР, начали давать показания против сослуживцев, которые блокируют химическое предприятие «Азот» в городе Северодонецке. Такую информацию распространил ТАСС.

«Сдавшиеся в плен военным ЛНР боевики националистического батальона "Айдар" начали давать показания против сослуживцев, блокирующих химпредприятие "Азот" в Северодонецке, сообщил нам источник, близкий к Народной милиции ЛНР», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале агентства.

Ранее в понедельник сообщалось, что российские военные стали применять в ходе специальной операции на Украине новые высокоточные авиационные ракеты «изделие 305».

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