РИА Новости: военные России начали применять в спецоперации на Украине новые высокоточные авиаракеты «изделие 305»

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20 июня 2022, 07:24 Источник: Telegram-канал РИА Новости

Вертолет, MOD Russia / globallookpress.com

Российские военные начали применять в ходе специальной операции на украинской территории новые высокоточные авиационные снаряды «изделие 305». Соответствующую информацию распространило РИА Новости.

«Россия стала применять в спецоперации на Украине новые высокоточные авиационные ракеты "изделие 305", рассказал РИА Новости источник», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале агентства.

В процитированном посте отмечается, что дальность полета ракеты составляет 14,5 км, вес осколочно-фугасной боевой части снаряда — 25 кг.

Как сообщалось ранее в понедельник, ТАСС указал, что иностранные наемники, находящиеся на химическом предприятии «Азот» в Северодонецке, блокируют переговоры по сдаче в плен военнослужащим Луганской народной республики.