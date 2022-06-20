ТАСС: иностранные наемники на «Азоте» в Северодонецке блокируют переговоры по сдаче в плен военным ЛНР

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20 июня 2022, 07:04 Источник: Telegram-канал ТАСС

Украинский военный, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Иностранные наемники, находящиеся на территории химического предприятия «Азот» в городе Северодонецке, блокируют переговоры по сдаче в плен военнослужащим Луганской народной республики. Об этом информирует ТАСС.

«Иностранные наемники на "Азоте" блокируют переговоры по сдаче в плен, сообщил нам источник, близкий к Народной милиции ЛНР», — указывается в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного агентства.

Как сообщалось ранее, глава МИД России Сергей Лавров отметил, что США не смогут с помощью поставок вооружений украинской стороне лишить Москву права на собственный голос в международных делах.