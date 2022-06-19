Мэр Одессы Труханов не поддерживает идею переименования улицы Пушкина в городе и обеспокоен ростом «ненависти ко всему русскому»

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19 июня 2022, 20:13 Источник: РИА Новости

Памятник Пушкину в Одессе. Фото: Server Amzayev/globallook.com

Мэр Одессы Геннадий Труханов выступает против переименования в городе улицы Пушкина. Его беспокоит рост ненависти «ко всему русскому». Об этом он рассказал в интервью газете The New York Times.

«Одесса является многокультурной столицей Украины. Меня беспокоит рост ненависти ко всему русскому», - заявил Труханов.

Он рассказал, что в городе уже принято решение дать новые имена ряду улиц, имеющих названия, связанные с Россией, - например, Курской, Воронежской, Чапаева. Однако он не поддерживает переименование улицы Пушкина, на которой расположено здание городской мэрии. Из-за этого он находится «под давлением» инициаторов переименования.

Ранее сообщалось о демонтаже памятника Пушкину в Николаеве.