Мэр города Николаева объяснил демонтаж памятника Пушкину желанием уберечь его от вандалов

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21 мая 2022, 21:44

Памятник Пушкину в Николаеве, фото: соцсети.

Мэр города Николаева Одесской области Александр Сенкевич объяснил, куда в ночь на субботу исчез из Пушкинского сквера бронзовый памятник поэту. По его словам, монумент убрали коммунальщики, чтобы уберечь его от вандалов.

«Друзья, спокойно, памятник Пушкину убрали коммунальные службы. Ни к чему нам сейчас никакие сносы или вандализм. Горячих голов у нас сейчас хватает», - написал он в своем телеграм-канале и пообещал, что по окончании боевых действий город решит судьбу монумента.

Как сообщалось ранее, жители Николаева утром в субботу не обнаружили на привычном месте памятник Пушкину в сквере, носящем его имя. Горожане предположили, что монумент демонтирован по настоянию участников территориальной обороны города, которые в апреле обращались в мэрию с предложением убрать памятники и переименовать улицы, имеющие отношение к русским.