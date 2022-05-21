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В Николаеве Одесской области ночью исчез памятник Пушкину

, 18:22

В Николаеве Одесской области ночью исчез памятник Пушкину
Постамент памятника Пушкину в Николаеве. Фото: соцсети

В городе Николаеве Одесской области из Пушкинского сквера в ночь на субботу исчез памятник поэту. От него остался только гранитный постамент.

Судя по сообщениям местных жителей в соцсетях, демонтаж стал для них сюрпризом. Позже украинское сетевое издание «Факти» написало, что бронзовая фигура поэта была демонтирована около четырех утра с помощью автокрана. Памятник увезли в неизвестном направлении.

Со слов местных жителей, в конце апреля к мэру города обращались участники территориальной обороны с просьбой от лица всех жителей Николаевщины убрать памятники и переименовать улицы, связанные с русскими.

Бронзовая скульптура 25-летнего поэта работы архитектора Юрия Макушина была установлена в Николаеве в 1988 году.

Ранее сообщалось о том, что участники территориальной обороны снесли памятник Пушкину в Чернигове. 

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