В Николаеве Одесской области ночью исчез памятник Пушкину

Аргументы Недели → В мире 13+

21 мая 2022, 18:22

Постамент памятника Пушкину в Николаеве. Фото: соцсети

В городе Николаеве Одесской области из Пушкинского сквера в ночь на субботу исчез памятник поэту. От него остался только гранитный постамент.

Судя по сообщениям местных жителей в соцсетях, демонтаж стал для них сюрпризом. Позже украинское сетевое издание «Факти» написало, что бронзовая фигура поэта была демонтирована около четырех утра с помощью автокрана. Памятник увезли в неизвестном направлении.

Со слов местных жителей, в конце апреля к мэру города обращались участники территориальной обороны с просьбой от лица всех жителей Николаевщины убрать памятники и переименовать улицы, связанные с русскими.

Бронзовая скульптура 25-летнего поэта работы архитектора Юрия Макушина была установлена в Николаеве в 1988 году.

Ранее сообщалось о том, что участники территориальной обороны снесли памятник Пушкину в Чернигове.