Министр финансов США Йеллен признала, что экономика страны несет издержки из-за антироссийских санкций

Санкции против России стали причиной высокой инфляции в США и мире. Об этом в интервью телеканалу ABC в воскресенье заявила министр финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен.
По ее словам, украинский конфликт привел к росту цен на продовольствие и энергоносители в США и во всем мире.
«Важно признать, что США - не единственная развитая экономика, страдающая от высокой инфляции. Мы наблюдаем это в Великобритании, Франции, Германии. Причины этого глобальны, не локальны», - подчеркнула министр.
Тем не менее, она считает верной политику стран Запада в отношении России.
«Мы едины с нашими союзниками в том, чтобы принять необходимые шаги для <...> наказания России за то, что она делает в Украине», - заявила Йеллен.
Ранее президент США Джо Байден предупредил американцев, что им «какое-то время» придется жить в условиях высокой инфляции.