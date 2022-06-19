Министр финансов США Йеллен признала, что экономика страны несет издержки из-за антироссийских санкций

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19 июня 2022, 19:32 Источник: ТАСС

Министр финансов США Джанет Йеллен. Фото: IMAGO/Rod Lamkey / CNP /MediaPun/globallook.com

Санкции против России стали причиной высокой инфляции в США и мире. Об этом в интервью телеканалу ABC в воскресенье заявила министр финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен.

По ее словам, украинский конфликт привел к росту цен на продовольствие и энергоносители в США и во всем мире.

«Важно признать, что США - не единственная развитая экономика, страдающая от высокой инфляции. Мы наблюдаем это в Великобритании, Франции, Германии. Причины этого глобальны, не локальны», - подчеркнула министр.

Тем не менее, она считает верной политику стран Запада в отношении России.

«Мы едины с нашими союзниками в том, чтобы принять необходимые шаги для <...> наказания России за то, что она делает в Украине», - заявила Йеллен.

Ранее президент США Джо Байден предупредил американцев, что им «какое-то время» придется жить в условиях высокой инфляции.