Байден предупредил американцев, что им «какое-то время» придется жить в условиях высокой инфляции

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11 июня 2022, 16:30 Источник: ТАСС

Президент США Джо Байден, Sean Kilpatrick/globallook.com

Америке придется «какое-то время» жить в условиях высокой инфляции. Об этом заявил в субботу президент США Джо Байден, выступая в Лос-Анджелесе на встрече с представителями Демократической партии США.

«Мы будем жить с [высокой] инфляцией какое-то время. Постепенно она снизится, но какое-то время мы будем с ней жить», - сказал американский президент.

По его словам, на рост цен влияет в том числе ситуация вокруг Украины. Он предположил, что американцы будут и дальше чувствовать «издержки этого». В стране уже выросли цены на энергоносители и продовольствие.

По данным минтруда США, потребительские цены в стране по итогам мая выросли в годовом выражении на 8,6%. Это самый большой скачок инфляции с 1981 года.

Ранее Джо Байден заявлял, что американцы сейчас платят «путинский налог» на топливо и продукты питания.