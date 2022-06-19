Зеленский выберет страну, которая будет представлять интересы Украины в России по визовым вопросам

Аргументы Недели → В мире 13+

19 июня 2022, 16:06 Источник: ТАСС

Российский загранапаспорт. Фото: Виктор Лисицын/globallook.com

После введения Киевом визового режима с Россией интересы Украины по вопросам оформления виз в РФ будет представлять третье государство. Его выберет из предложенных президент страны Владимир Зеленский. Об этом рассказал министр Кабмина Украины Олег Немчинов.

По его словам, у Киева имеются действующие соглашения с российскими визовыми центрами. Решение о том, какая именно страна будет временно представлять интересы Украины, примет президент Зеленский.

«Будут предоставлены предложения президенту Украины, чтобы избрать страну, которая будет временно представлять интересы Украины в Российской Федерации», - цитирует Немчинова украинское издание «Страна».

Ранее Владимир Зеленский объявил о введении с 1 июля визового режима с Россией.