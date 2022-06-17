Президент Зеленский: Украина вводит визовый режим для граждан России

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17 июня 2022, 14:20

Президент Украины Владимир Зеленский, The Presidential Office of Ukraine / globallookpress.com

Украинский президент Владимир Зеленский сделал заявление о том, что бывшая советская республика вводит визовый режим для граждан Российской Федерации. Об этом информирует РИА Новости.

«Зеленский: Украина вводит визовый режим для россиян», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного агентства.

Предполагается, что визовый режим вступит в силу с 1 июля. Решение о прекращении действия соглашения о безвизовых поездках будет сегодня принимать украинский кабмин.

Как сообщалось ранее в пятницу, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал на то, что вероятное получение Киевом статуса кандидата на вступление в Европейский союз потребует повышенного внимания Москвы.