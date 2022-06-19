Армия России поразила «Калибрами» пункт управления ВСУ в Днепропетровской области, уничтожены свыше 50 генералов и офицеров

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19 июня 2022, 13:27

Запуск крылатой ракеты «Калибр», MOD Russia / globallookpress.com

Российская армия поразила с помощью крылатых ракет «Калибр» пункт управления Вооруженных сил Украины на территории Днепропетровской области, ликвидированы более 50 генералов и офицеров. Об этом заявило министерство обороны РФ.

«ВС РФ поразили "Калибрами" пункт управления ВСУ в Днепропетровской области, уничтожены свыше 50 генералов и офицеров ВСУ», — приведены данные Минобороны в публикации, появившейся в Telegram-канале ТАСС.

Как сообщалось ранее сегодня, посол ЛНР в Москве Родион Мирошник проинформировал, что союзные войска продвинулись в городе Золотое и в настоящий момент ведут там уличные бои.