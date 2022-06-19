Посол ЛНР Мирошник: союзные войска продвинулись в городе Золотое и сейчас ведут там уличные бои

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19 июня 2022, 12:23

Военный, MOD Russia / globallookpress.com

Союзные войска продвинулись на территории города Золотое и в настоящий момент ведут там уличные бои. Соответствующую информацию разместил в своем Telegram-канале Родион Мирошник, посол ЛНР в Российской Федерации.

«В Золотом, что на Попаснянском направлении, союзные войска продвинулись и сейчас ведут там уличные бои. Группировка в соседнем Горском тоже блокирована», — указывается в посте, выложенном дипломатическим представителем.

Также он отметил, что союзные силы продвинулись в сторону трассы Лисичанск — Артемовск.

Как сообщалось ранее сегодня, Мирошник заявил, что украинские боевики, находящиеся на территории химического предприятия «Азот» в Северодонецке, просят переговоров.