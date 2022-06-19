Посол ЛНР Мирошник: украинские боевики на «Азоте» в Северодонецке просят переговоров, но ситуация для них только ухудшается

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19 июня 2022, 12:03

Украинские военные, Sandro Maddalena / globallookpress.com

Украинские боевики, находящиеся на территории химического предприятия «Азот» в городе Северодонецке, просят переговоров, однако ситуация для них только ухудшается. На это указал посол ЛНР в Москве Родион Мирошник.

«Боевики на “Азоте” просят переговоров, но ситуация для них только ухудшается», — указал Мирошник в своем Telegram-канале.

В публикации, выложенной дипломатическим представителем, также отмечается, что «условия сложения оружия для боевиков явно не улучшатся».

Как сообщалось ранее в воскресенье, Родион Мирошник проинформировал, что в городе Лисичанске сконцентрированы от 5 до 8 тысяч киевских боевиков.