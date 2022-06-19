Посол ЛНР Мирошник: в Лисичанске сконцентрированы от 5 до 8 тысяч украинских боевиков

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19 июня 2022, 11:24

Украинские военные, Romain Carre / globallookpress.com

На территории Лисичанска сконцентрированы от 5 до 8 тысяч украинских боевиков. Соответствующую информацию, как передает ТАСС, озвучил Родион Мирошник, посол Луганской народной республики в Российской Федерации.

«В городе Лисичанске в ЛНР сконцентрировано от 5 до 8 тысяч украинских боевиков, сообщает посол в России», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале агентства.

Как сообщалось ранее в воскресенье, руководитель министерства иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди высказал точку зрения, согласно которой ситуация на Украине заставляет задуматься о необходимости запрета ядерного оружия.