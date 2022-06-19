Премьер Японии Кисида не считает необходимым для страны обладать атомными подлодками

Япония не считает необходимым обладать атомными подводными лодками, об этом заявил премьер-министр страны Фумио Кисида.
Кисида заявил, что не считает «хорошей идей» стремление к обладанию атомными подлодками.
Среди причин отказа премьер-министр выделил противоречие трём неядерным принципам, а также высокую стоимость обслуживания такой техники.
Лидер партии Комейто Нацуо Ямагути также поддержал решение Кисиды и назвал приобретение атомным подлодок «нереалистичным».
Ранее Мухтар Тлеуберди, министр иностранных дел Казахстана заявил, что ситуация на Украине заставляет задуматься о необходимости запрета ядерного оружия.