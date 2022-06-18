Сдавшиеся в Мариуполе командиры «Азова» и ряд офицеров ВСУ этапированы в Россию для проведения следственных действий

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18 июня 2022, 21:55 Источник: ТАСС

Пленные с "Азовстали". Фото: скриншот с видео.

Командиры полка «Азов» и ряд офицеров украинских ВСУ этапированы в Россию для проведения с ними следственных действий. Об этом сообщил в субботу ТАСС источник в силовых структурах.

По словам собеседника агентства, среди тех, кто был отправлен в Россию, - заместитель командира полка «Азов» Святослав Паламар (позывной «Калина») и командир 36 бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волынский («Волына»). Оба они сдались в Мариуполе.

«Также в Россию были этапированы другие офицеры различных украинских подразделений», - сообщил источник агентства, при этом он не уточнил, какие именно подразделения имеются в виду.

Ранее сообщалось, что в конце июня в Мариуполе начнется судебный процесс над плененными бойцами формирования «Азов».