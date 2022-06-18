Алиханов: действия Литвы по ограничению транзита в Калининград незаконны и могут иметь последствия для Евросоюза

Аргументы Недели → Политика 13+

18 июня 2022, 20:42 Источник: ТАСС

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Фото с сайта kremlin.ru

Запрет Литвы на транзит в Калининградскую область группы товаров из российских регионов незаконен и не соответствует положениям документов Евросоюза. Об этом заявил губернатор региона Антон Алиханов. Видео с обращением опубликовано в его телеграм-канале.

Накануне Алиханов сообщил, что Литовские железные дорогие уведомили Калининград о прекращении с полуночи субботы, 18 июня, транзита ряда товаров, следующих в регион через территорию страны.

В своем новом обращении он назвал действия Литвы незаконными.

«Действия эти незаконны и могут иметь для Литвы и Евросоюза далеко идущие последствия», - сказал губернатор.

В качестве подтверждения своих слов он процитировал несколько абзацев из документов, к которым присоединялось европейское сообщество и Россия.

Алиханов сообщил также, что намерен обратиться к федеральным властям России с просьбой принять ответные меры в отношении Литвы.

«В случае если эти незаконные ограничения на перевозку товаров из Калининградской области не будут сняты нашими европейскими соседями, то будем предлагать федеральным властям принять соответствующие ответные меры», - заявил глава Калининградской области.