Губернатор Алиханов: Литва предупредила Калининград о прекращении транзита ряда товаров через свою территорию

Аргументы Недели → Общество 13+

18 июня 2022, 08:36

Антон Алиханов, фото: Ministry of Culture Russia, globallookpress.com

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что Литовские железные дорогие уведомили Калининград о прекращении с полуночи субботы, 18 июня, транзита ряда товаров, следующих в регион через территорию страны.

Глава самого западного российского региона написал информацию в своем Telegram-канале: "Литовские железные дорогие уведомили калининградские железные дороги о том, что с 00:00 они прекращают пропуск транзита из Калининградской области и в Калининградскую область большого перечня товаров, которые попадают под европейские санкции".

Он уточнил, что строительные материалы, цемент, металлы, целый ряд другой важной и для строительства, и для производства готовой продукции. Это от 40 до 50% номенклатуры грузов, которые перевозились между российскими регионами и Калининградской областью. Алиханов сообщил, что эта ситуация потребует срочной постановки на линию Усть-Луга - Балтийск новых судов.