Politico сообщило о планах Вашингтона направить Киеву еще четыре ракетные установки HIMARS

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18 июня 2022, 21:13 Источник: РИА Новости

Американская РСЗО HIMARS. Фото: Lance Cpl. Dean Gurule/globallook.com

Военное ведомство США планирует отправить Украине четыре дополнительные реактивные системы залпового огня. Об этом со ссылкой на источники в Пентагоне сообщило издание Politico.

«Пентагон склоняется к тому, чтобы отправить Украине еще четыре ракетные установки в качестве следующего транша военной помощи», - пишет издание.

При этом в сообщении подчеркивается, что в текущем транше Пентагон уже направляет Киеву четыре РСЗО HIMARS, которые могут поражать цели на расстоянии 80 км, и высокоточные боеприпасы.

Ранее транспортное командование вооруженных сил США опубликовало пресс-релиз, в котором сообщило о поставке на Украину более 23,5 тыс. тонн вооружений и снаряжения.