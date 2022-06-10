ВСУ получат американские САУ М109А6 «Paladin», танки М1А2 «Abrams», РСЗО M142 HIMARS и другое тяжёлое вооружение

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10 июня 2022, 16:12 Военный эксперт Юрий Кнутов

Фото: Соцсети

Транспортное командование вооруженных сил США (ULTRANSCOM) опубликовало пресс-релиз, в котором сообщило о поставке на Украину более 23,5 тыс. тонн вооружений и снаряжения. С начала Специальной военной операции Российской армии Киевский режим получил от Вашингтона 24 тыс. противотанковых комплексов, 1033 системы ПВО, 1468 ракет, 90 систем артиллерии, девять вертолетов, 33 радара, 183 тысячи 155-мм снарядов, почти 8 тыс. единиц стрелкового оружия, более 68 тыс. бронежилетов и 49 тыс. касок. Это произошло не далее как 27 мая сего года.

9 мая президент США Дж. Байден подписал закон о помощи Украине по программе ленд-лиза, который предусматривает поставку тяжелых вооружений на сумму 40 млрд. долл. ВСУ получат танки М1А2 «Abrams» (на вооружении с 1992 г.), БМП М2А3 «Bradley» (полностью цифровая БМП), САУ М109А6 «Paladin» (на вооружении с 1992 г.), артиллерийские системы, в том числе реактивные системы залпового огня М270 MLRS и M142 HIMARS, зенитные ракетные комплексы «Patriot», истребители 4 поколения F-16 C/D, а также БПЛА MQ-9 Reaper.

Первыми для нужд ВСУ планируется отправить современные артиллерийские системы. Их дальность стрельбы позволяет поражать не только приграничные, но и находящиеся в ближнем тылу военные и гражданские объекты ЛДНР и Российской Федерации.

В боевых действиях на Украине уже принимают участие 90 американских буксируемых гаубиц калибра 155-мм М777. За счет применения в лафете титановых сплавов эта гаубица считается самой легкой в своем классе. М777 весит 4218 килограммов против 7150 кг у аналогичной американской гаубицы предыдущего поколения M198. Относительно небольшой вес позволяет перебрасывать М777 на внешней подвеске вертолёта CH-47 Сhinook или конвертоплана MV-22 Osprey. Боевой расчет гаубицы М777 составляет 7 человек плюс водитель вместо 9+1 у М198. Время развертывания не превышает 3 минуты, время свертывания – не более 2 минут. Скорострельность обычная – 2 выстрела в минуту, повышенная - 5 выстрелов в минуту.

Гаубица М777 имеет стандартный ствол длиной 39 калибров. Дальность стрельбы обычным снарядом достигает 24,7 км. Круговое вероятное отклонение от цели не превышает 10 м. При использовании управляемых снарядов М982 «Excalibur» максимальная дальность составляет 40 км. На гаубицу может быть установлена высокоточная цифровая система управления огнем Towed Artillery Digitization. Для наведения на цель используются данные от системы GPS и координаты полученные от БПЛА. Это значительно повышает точность огня при стрельбе на большие расстояния. Гаубицы, поставленные на Украину из Канады, имеют цифровую систему управления огнем и способны вести стрельбу управляемыми снарядами М982 «Excalibur».

Гаубицы М777 успешно применялись в Афганистане и в Ираке. На Украине они используются, в том числе, со 155-мм снарядами от гаубицы предыдущего поколения М198. Специальные осколочно-фугасные снаряды с реактивным двигателем типа HERA способны поражать цели на дальности более 30 км.

В настоящее время в США активно обсуждается поставка на Украину реактивных систем залпового огня (РСЗО). В последний момент президент США Дж. Байден заявил, что Киеву не передадут ракеты большой дальности. По мнению главы Белого дома, благодаря этому украинские военные не смогут обстреливать территорию России, что позволит избежать эскалации конфликта. Половинчатое решение вероятнее всего было принято под давлением Пентагона, руководство которого серьезно опасается перерастания вооруженного конфликта на Украине в Третью мировую войну.

В ближайшее время США планируют поставить Киевскому режиму универсальные пусковые установки М270 MLRS (Multiple Launch Rocket System). Она может использоваться как для запуска ракет, предназначенных для реактивных систем залпового огня (РСЗО), так и для запуска тактических ракет.

Универсальная пусковая установка М270 MLRS размещена на гусеничном шасси от БМП M2 «Bradley». Благодаря применению новой платформы ее скорость по шоссе составляет 65 км/ч. Экипаж установки небольшой - три человека.

В отличие от обычных РСЗО в М270 MLRS нет направляющих, а используется бронированный пуско-заряжающий модуль M269. В него можно установить два транспортно-пусковых контейнера с ракетами. В одном контейнере в стеклопластиковых трубах размещается 6 ракет. Два контейнера позволяют разместить в одном пуско-заряжающем модуле 12 ракет типа GMLRS. В варианте РСЗО пусковая установка способна произвести пуск полного пакета за 60 секунд.

Для РСЗО М270 MLRS разработано несколько типов ракет калибра 227 мм с разными вариантами боевой части. Ракета типа M26А1 оснащена кассетной боевой частью с субэлементами М85 и имеет дальность стрельбы до 45 км. Ракета типа GMLRS M30 имеет повышенный калибр 240-мм. Ракета управляемая, наводится на цель по сигналам системы GPS. Ее кассетная боевая часть несет 404 субэлемента M85, что обеспечивает высокую точность и эффективность поражения цели. Дальность стрельбы в варианте ER MLRS составляет до 70 км. Еще одна ракета, M31А2, отличается от М30 разными типами боевой частью. В кассетной БЧ находится до 40 элементов М85. Кроме того, может использоваться один из трех унитарных осколочно-фугасных зарядов с различными характеристиками. В настоящее время для универсальной пусковой установки М270 MLRS разработана новая ракета ER GMLRS с дальностью стрельбы до 150 км.

По данным газеты The Wall Street Journal на Украину будут поставлены ракеты типа М31 с дальностью стрельбы до 70 км.

Наличие пуско-заряжающего модуля позволяет разместить вместо двух транспортно-пусковых контейнеров со стандартными ракетами РСЗО два ТПК с оперативно-тактическими ракетами семейства ATACMS калибра 610 мм. Предыдущие версии этой ракеты, MGM-140A и MGM-140B, имели дальность полета 130 км и 165 км соответственно. MGM-140B Block 1A имеет дальность стрельбы 300 км. Круговое вероятное отклонение составляет от 100 до 200 м. Одна из последних версий ракеты, MGM-168A, оснащена инерциальной системой наведения и имеет 227-килограмовую осколочно-фугасную боевую часть. На конечном участке траектории используется наведение с помощью системы GPS. Дальность полета ракеты составляет 270 км. Круговое вероятное отклонение не превышает 20 м.

Вашингтон также планирует поставить на Украину реактивные системы залпового огня на колесном шасси M142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System —Хаймарс). Их пусковая установка практически идентична системе М270 MLRS, но из-за ограниченной грузоподъемности автомобильного шасси может нести только шесть реактивных снарядов типа MFOM (MLRS Family of Munitions - семейство боеприпасов MLRS) или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету типа ATACMS.

Боевой расчет состоит из 3-х человек. Автомобиль способен перемещаться по шоссе со скоростью 85 км/час без дозаправки на расстояние до 480 км. Перезаряжание пусковой установки осуществляется с помощью подъемного устройства, установленного сверху на пуско-заряжающем модуле, что значительно упрощает всю процедуру замены боезапаса.

США уже дали согласие на поставку 500 установок РСЗО HIMARS в Польшу. Есть серьезные опасения полагать, что Варшава в скором времени сможет перенаправить американские реактивные системы залпового огня Киевскому режиму.

РСЗО М270 MLRS и M142 HIMARS активно применялись американской армией во время войны в Афганистане, Ираке и Сирии, где показали себя как высокоэффективное средство поражения.