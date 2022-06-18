Представитель Минобороны Конашенков: российские военные сбили восемь беспилотников ВСУ, в том числе «Байрактар»

Российские военные сбили 8 беспилотников ВСУ, в том числе ударный «Байрактар-ТБ2». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя Минобороны РФ генерала-лейтенанта Игоря Конашенкова.
В заявлении Конашенков отметил, что российские комплексы ПВО за прошедшие сутки сбили 8 беспилотников, а также «Байроктар-ТБ2». Он также уточнил, что российская сторона сбила 8 украинских дронов и 24 «Урагана».
Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков в пятницу заявил, что ракетные войска и артиллерия РФ за сутки уничтожили на Украине более 350 националистов