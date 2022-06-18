Затулин назвал некорректным заявление президента Токаева о непризнании Казахстаном ДНР и ЛНР

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18 июня 2022, 14:01 Источник: Говорит Москва

Константин Затулин, фото: vk.com/komanda_zatulina

Константин Затулин, заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, прокомментировал заявление президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева во время выступления на ПМЭФ о том, что, скорее всего, официальный Нур-Султан не признает республики Донбасса.

Токаев пояснил, что принцип Казахстана по непризнанию квазигосударств распространяется на ДНР и ЛНР.

Константин Затулин в субботу в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил, что поведение Токаева было некорректным, но его позиция предсказуема. Парламентарий выразил мнение, что союзники РФ по СНГ, Евразийскому союзу и ОДКБ заинтересованы в сотрудничестве с ней тогда, когда им это выгодно, в других случаях они не поддерживают нашу страну.

Как считает Затулин, «то, что Токаев в присутствии президента Путина об этом сказал — вроде бы честно, публично, но, на мой взгляд, это было некорректно, выглядело как вызов находящемуся рядом с ним президенту РФ».

Затулин отметил, что союзники России очень своеобразно понимают свои обязательства и своё союзничество, относятся ко всем интеграционным объединениям как к шведскому столу — то, что им нравится, они берут, а то, что не нравится, не берут.