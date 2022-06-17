Кулеба считает, что Запад должен помочь Украине победить, а не предлагать мир с неприемлемыми для Киева условиями

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своей статье для журнала Foreign Affairs изложил свое видение роли Запада в украинском конфликте. По его мнению, она заключается в том, что Киеву должны помочь достичь победы.
«Запад не должен предлагать мирные инициативы с неприемлемыми условиями, а вместо этого должен помочь Украине победить», - говорится в статье Кулебы.
Ранее газета Welt сообщала, что в ходе своего визита в Киев, который состоялся в четверг, главы Германии, Италии и Франции Шольц, Драги и Макрон непублично убеждали Зеленского в необходимости переговоров с Москвой. Однако пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров опроверг эту информацию.