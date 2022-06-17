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17 июня 2022, 15:40

Из открытых источников

Самый известный американский телеканал CNN опубликовал данные одного из двух наёмников США, которые были пленены во время спецоперации на Украине. Согласно информации, третьим «солдатом удачи» оказался ветеран морской пехоты Грейди Курпаси.

Далее американские журналисты уточнили, что прибыл «дикий гусь» из США на Украину 7-го марта текущего года. Как сообщили его друзья, намерением наёмника было сугубо поделиться опытом с украинскими оккупантами. Воевать Курпаси на собирался. Во всё своё пребывания на фронтах «был инструктором».

Далее в сюжете следует пояснение, в какой момент он мог попасть в плен к российским войскам. По словам телевизионщиков, 26 апреля наёмник находился на посту в составе других боевиков иностранного легиона в Херсонской области. Когда позицию начали обстреливать российские военные, «инструктор» пошёл «выяснить, что происходит».





Скрин портала CNN



«Это был последний раз, когда о нем что-то слышали», − сообщают CNN близкие американца. Ныне он находится в плену, ждёт суда в ДНР и своей участи наёмника, который уехал за океан в надежде на «безобидное сафари».

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты Америки находятся в контакте с представителями Украины, представителями Международного комитета Красного Креста и семьями американцев в связи с сообщениями о попавших в плен на Украине двух американских гражданах.