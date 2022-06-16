Представитель госдепа Нед Прайс заявил, что в США знают о двух попавших в плен на Украине американцах и одном пропавшем

Аргументы Недели → В мире 13+

16 июня 2022, 23:11 Источник: Интерфакс

Нед Прайс, фото из соцсети

Соединенные Штаты Америки находятся в контакте с украинскими представителями Украины, представителями Международного комитета Красного Креста и семьями американцев в связи с сообщениями о попавших в плен на Украине двух американских гражданах.

Об этом в четверг заявил официальный представитель госдепа Нед Прайс. По словам Прайса, в США "осведомлены о неподтвержденных сообщениях о том, что двое граждан США взяты в плен на Украине", следят за ситуацией. В госдепе отметили, что США пока не обсуждали эту ситуацию с Россией, но если ощутят, что такой контакт через посольство в Москве или другим образом будет продуктивным по получению дополнительной информации об этих американцах, то США готовы воспользоваться этой возможностью.

Прайс заявил, что Вашингтон получал сообщения, которые могут указывать на то, что еще один американский гражданин США пропал на Украине.

Кроме того, он отметил, что Вашингтон получал сообщения, которые могут указывать на то, что еще один гражданин пропал на Украине.

Информацию о том, что американские наемники 39-летний Александр Дрюке и 27-летний Энди Хьюн попали в плен во время проведения специальной военной операции на Украине, сообщило издание The Telegraph.