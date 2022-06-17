Армия России уничтожила ракетами в Харьковской области штаб подразделения «Азова»

Вооруженные силы России ликвидировали с помощью ракет на территории Харьковской области штаб подразделения «Азова» (запрещенное в РФ украинское националистическое формирование). Об этом информирует РИА Новости.
«Минобороны России: в районе Песочина в Харьковской области ракетами уничтожен штаб подразделения "Азова"», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного агентства.
Ранее сегодня сообщалось, что росгвардейцы отразили нападение украинских диверсантов в Харьковской области и обнаружили их иностранное вооружение на месте боя. В числе трофеев, доставшихся силам РФ, оказались, в частности, гранатометы.