Армия России уничтожила ракетами в Харьковской области штаб подразделения «Азова»

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17 июня 2022, 12:00

Запуск ракеты, MOD Russia / globallookpress.com

Вооруженные силы России ликвидировали с помощью ракет на территории Харьковской области штаб подразделения «Азова» (запрещенное в РФ украинское националистическое формирование). Об этом информирует РИА Новости.

«Минобороны России: в районе Песочина в Харьковской области ракетами уничтожен штаб подразделения "Азова"», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного агентства.

Ранее сегодня сообщалось, что росгвардейцы отразили нападение украинских диверсантов в Харьковской области и обнаружили их иностранное вооружение на месте боя. В числе трофеев, доставшихся силам РФ, оказались, в частности, гранатометы.