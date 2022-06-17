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17 июня 2022, 11:21

Снайперская винтовка Barrett M82, imago stock&people / globallookpress.com

Росгвардейцы отразили нападение украинских диверсантов на территории Харьковской области и обнаружили их иностранное вооружение на месте боестолкновения. Об этом информирует Telegram-канал «Звезды».

«Росгвардейцы отразили нападение украинских диверсантов в Харьковской области и обнаружили их иностранное вооружение на месте боя», — говорится в публикации, размещенной в TG-канале.

В процитированном посте отмечается, что в числе трофеев оказались гранатометы и снайперская винтовка Barrett M82.

Как сообщалось ранее в пятницу, Народная милиция ЛНР указала, что войска республики, вопреки заявлениям Киева, продолжают успешно наступать в районе города Лисичанска при поддержке армии России.