НМ ЛНР: войска республики, вопреки заявлениям Киева, продолжают успешно наступать в районе Лисичанска при поддержке армии России

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17 июня 2022, 10:38

Артиллерия, MOD Russia / globallookpress.com

Войска ЛНР, вопреки заявлениям Киева, продолжают успешно наступать в районе города Лисичанска при поддержке российской армии. На это указала Народная милиция республики.

«НМ ЛНР при огневой поддержке ВС РФ, вопреки заявлениям военно-политического руководства Украины, продолжает развивать успешные наступательные действия в районе Лисичанска», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале Народной милиции.

В процитированном посте также отмечается, что в ходе произошедших боестолкновений «противник понес значительные потери в живой силе и бронетехнике».

Как сообщалось ранее сегодня, заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов проинформировал, что призыв в армию в регионе пока проводиться не будет.