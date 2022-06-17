НМ ЛНР: войска республики, вопреки заявлениям Киева, продолжают успешно наступать в районе Лисичанска при поддержке армии России

Войска ЛНР, вопреки заявлениям Киева, продолжают успешно наступать в районе города Лисичанска при поддержке российской армии. На это указала Народная милиция республики.
«НМ ЛНР при огневой поддержке ВС РФ, вопреки заявлениям военно-политического руководства Украины, продолжает развивать успешные наступательные действия в районе Лисичанска», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале Народной милиции.
В процитированном посте также отмечается, что в ходе произошедших боестолкновений «противник понес значительные потери в живой силе и бронетехнике».
Как сообщалось ранее сегодня, заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов проинформировал, что призыв в армию в регионе пока проводиться не будет.