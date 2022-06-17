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Замглавы Херсонской ВГА Стремоусов: призыв в армию в области пока проводиться не будет

, 10:04

Замглавы Херсонской ВГА Стремоусов: призыв в армию в области пока проводиться не будет
Военный, MOD Russia / globallookpress.com

Призыв в армию в Херсонской области пока проводиться не будет. Об этом заявил заместитель руководителя региональной военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов, говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале ТАСС.

«Киевская сторона распространяет фейковую информацию о мобилизации в Херсонской области, призыв в армию в регионе пока проводиться не будет, сообщил в своем Telegram-канале замглавы военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов», — указывается в процитированном посте.

Ранее в пятницу сообщалось, что подразделения России и ЛНР закрепились в промышленной зоне химического предприятия «Азот», которое расположено в городе Северодонецке.

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