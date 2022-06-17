Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Яндекс Дзен

Яндекс Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели В мире 13+

Войска России и ЛНР закрепились в промышленной зоне химпредприятия «Азот» в Северодонецке

, 09:46

Войска России и ЛНР закрепились в промышленной зоне химпредприятия «Азот» в Северодонецке
Российский военный, MOD Russia / globallookpress.com

Войска России и ЛНР закрепились в промышленной зоне химического предприятия «Азот», которое находится на территории города Северодонецка. Соответствующую информацию разместил Telegram-канал ТАСС.

«Подразделения РФ и Луганской народной республики закрепились в промышленной зоне завода "Азот", сообщил офицер Народной милиции ЛНР. Украинские военные на заводе "Азот" прикрываются цистернами с ядохимикатами и взрывчатыми веществами, говорится в сообщении», — указывается в публикации, появившейся в TG-канале.

Ранее в МИД ЛНР заявили, что власти республики будут обращаться с иностранными наемниками на «Азоте» в случае пленения в соответствии с их статусом.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram