Войска России и ЛНР закрепились в промышленной зоне химпредприятия «Азот» в Северодонецке

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17 июня 2022, 09:46

Российский военный, MOD Russia / globallookpress.com

Войска России и ЛНР закрепились в промышленной зоне химического предприятия «Азот», которое находится на территории города Северодонецка. Соответствующую информацию разместил Telegram-канал ТАСС.

«Подразделения РФ и Луганской народной республики закрепились в промышленной зоне завода "Азот", сообщил офицер Народной милиции ЛНР. Украинские военные на заводе "Азот" прикрываются цистернами с ядохимикатами и взрывчатыми веществами, говорится в сообщении», — указывается в публикации, появившейся в TG-канале.

Ранее в МИД ЛНР заявили, что власти республики будут обращаться с иностранными наемниками на «Азоте» в случае пленения в соответствии с их статусом.